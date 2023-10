https://fr.sputniknews.africa/20231013/israel-palestine-comment-une-flambee-du-petrole-affecterait-lafrique-un-ministre-burkinabe-repond-1062748968.html

Israël-Palestine: Comment une flambée du pétrole affecterait l'Afrique? Un ministre burkinabé répond

Israël-Palestine: Comment une flambée du pétrole affecterait l’Afrique? Un ministre burkinabé répond

L'augmentation du prix des hydrocarbures suite au conflit israélo-palestinien risque d'impacter toute la population en Afrique, a indiqué le ministre burkinabé... 13.10.2023

Les conséquences économiques engendrées par le conflit israélo-palestinien, "affecteront d'une manière ou d'une autre toute la population" du continent africain, a indiqué Simon-Pierre Boussim, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina-Faso. Lors de sa visite en Russie à l’occasion de la Semaine russe de l’énergie, il a accordé une interview à Sputnik Afrique.Il s’agit tout d’abord des effets négatifs redoutés en cas d'une hausse des prix du pétrole. Ces derniers sont le plus ressentis par le secteur énergétique au Burkina Faso qui "utilise beaucoup d’hydrocarbures" dans la production de l’électricité. La part de l’énergie thermique basée sur les hydrocarbures, représentant presque 80% du secteur énergétique du pays, a fait savoir le ministre burkinabé.En conséquence, "cela va grever les prix de la production de l'électricité", a noté Simon-Pierre Boussim.Au final, l'augmentation du prix des hydrocarbures risque d’affecter la population au Burkina Faso, a continué le ministre. Ce dernier a expliqué que les autorités burkinabè soutiennent le secteur social subventionnant les prix de l'électricité sociaux. Dans ce contexte, le coût des matières premières impactera cette subvention qui s’accroîtra. Alors, la population sera sollicitée à verser plus au budget de l'État, selon M.Boussim."Ce ne [sera, ndlr] qu'un transfert pour nous de charges. Parce que lorsque la part du budget consacrée à la subvention de l'électricité augmente naturellement, ça impacte toute la population. Parce qu’on va demander à la population de contribuer plus au budget de l'État", a-t-il indiqué.Impact sur le plan humanitaireD’autre part, en termes humanitaires, l’augmentation des prix de biens et de consommation suite à la hausse du coût de pétrole, risque de conduire à une détérioration des conditions de vie des populations, a poursuivi le ministre.Aggravation du conflit palestino-israélienLe conflit palestino-israélien a gagné en tension après l’offensive lancée le 7 octobre par la branche militaire du mouvement palestinien Hamas contre Israël. Les forces armées de l'État hébreu ont riposté par des bombardements massifs de la bande de Gaza. Côté palestinien, les frappes israéliennes ont fait plus de 1.500 morts. En Israël, plus de 1.200 personnes ont été tuées.Cette aggravation soudaine du conflit alimente par ailleurs les craintes de perturbation de l'approvisionnement en pétrole depuis le Moyen-Orient. Le prix de l'or noir a repris sa hausse avec le début des hostilités.

