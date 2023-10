https://fr.sputniknews.africa/20231013/ce-pays-africain-presente-son-premier-avion-de-production-locale-concu-pour-les-voyages-daffaires-1062769269.html

Ce pays africain présente son premier avion de production locale conçu pour les voyages d’affaires

Ce pays africain présente son premier avion de production locale conçu pour les voyages d’affaires

Fabriqué localement, un aéronef, idéal pour les voyages d'affaires et qui peut transporter deux personnes, a été présenté en Tanzanie.

2023-10-13T17:41+0200

2023-10-13T17:41+0200

2023-10-13T17:41+0200

La compagnie aéronautique Airplanes Africa Limited (AAL), basée dans la ville tanzanienne de Morogoro, a présenté début octobre le tout premier avion assemblé en Tanzanie, relate Business Insider Africa.L’appareil, baptisé Skyleader 600, a été montré au Tanzania International Manufacturers Expo 2023 (TIMEXPO), événement qui s'est tenu dans la capitale Dar es-Salaam du 4 au 6 octobre.Selon le média, l'avion est idéal pour les voyages d'affaires et conçu pour transporter deux personnes, y compris le pilote.Cité par Business Insider Africa, David Grolic, le directeur d'AAL, a révélé que son organisation avait décidé de tirer parti du climat commercial favorable de la Tanzanie et de sa volonté d'adopter de nouvelles technologies, en installant l'usine d'assemblage d'avions sur place.D’après lui, sa société a réalisé des recherches pour comprendre les besoins des voyageurs d’affaires.Le média souligne qu’Airplanes Africa Limited est la seule compagnie de ce type en Afrique de l'Est et peut s'enorgueillir du seul avion fabriqué à des fins commerciales.À un prix abordableUn nouvel aéronef, nommé Skyleader 500, est actuellement en cours de fabrication et devrait être achevé d'ici l'année prochaine, précise le média. Cette variante est destinée à l'agriculture et à d'autres activités commerciales en milieu rural.M.Grolic a également souligné que ces avions sont abordables et que le prix d'achat d'un appareil est comparable à celui d'une voiture. Qui plus est, ils consomment peu d’énergie et sont faciles à entretenir.Au début, ces engins seront vendus à l’échelle nationale, avant de s’orienter vers le marché international.

