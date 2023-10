https://fr.sputniknews.africa/20231013/activiste-nigerien-ni-paris-ni-lonu-nont-a-definir-la-legitimite-des-chefs-detats-souverains-1062771711.html

Activiste nigérien: ni Paris, ni l’Onu n’ont à définir la légitimité des chefs d’États souverains

Activiste nigérien: ni Paris, ni l'Onu n'ont à définir la légitimité des chefs d'États souverains

La coordinatrice de l’Onu au Niger, Louise Aubin a été priée de quitter le pays sous 72 heures. Les autorités nigériennes ont répliqué suite à des tentatives... 13.10.2023, Sputnik Afrique

Activiste nigérien: ni Paris, ni l’Onu n’ont à définir la légitimité des chefs d’États souverains La coordinatrice de l’Onu au Niger, Louise Aubin a été priée de quitter le pays sous 72 heures. Les autorités nigériennes ont répliqué suite à des tentatives de contrecarrer la participation du Niger à la 78e assemblée des Nations unies en septembre dernier. Pour Sputnik Afrique, l’activiste nigérien Ibrahim Namaiwa commente cette décision.

"Ces actes ont de très graves conséquences et ne peuvent pas rester impunis parce qu'il n'appartient ni à l'Onu ni à la France de choisir qui est légitime pour être à la tête de l'État du Niger ou qui ne l'est pas. C'est au peuple nigérien de donner la légitimité et la légalité", déclare Ibrahim Namaiwa, membre du Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable.Retrouvez également dans cette émission:- Bintou Camara, ministre malienne de l’Energie et de l’eau, ainsi que Simon-Pierre Boussim, ministre burkinabé de l’Energie, des Mines et des Carrières, sur la coopération russo-africaine dans le domaine de l’énergie- Fabrice Ondoa, Gael Ondoua et Jean-Charles Castelletto, joueurs de la sélection nationale camerounaise de football, sur le match amical entre la Russie et le Cameroun.- Xavier Moreau, chef du centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol, sur les pertes humaines dans le conflit israélo-palestinien.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Les BRICS travaillent sur la création d’un système de paiement unique au groupe.- L’Azerbaïdjan qui a remis à sa place la France.- Israël qui exige l’évacuation des civils de Gaza sous 24h.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

