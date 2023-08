https://fr.sputniknews.africa/20230801/le-benin-nest-pas-totalement-souverain-etvoila-pourquoi-selonun-historien-1060990273.html

"Le Bénin n'est pas totalement souverain" et voilà pourquoi, selon un historien

En ce jour de célébration de l'indépendance du Bénin, le pays ne jouit pas totalement de sa souveraineté tant sur le plan national, qu'international, en raison... 01.08.2023, Sputnik Afrique

Le Bénin a pu arracher le droit d'élire et de choisir ses dirigeants, de faire ses choix, mais sur le plan économique le pays continue d'être surexploité par l'Occident. D'autant plus que le continent africain doit utiliser la monnaie que le colonisateur lui a imposé depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, a déclaré à Sputnik Afrique, Dr Ebénézer Korê Sedeguan, spécialiste d'histoire politique et de relations internationales, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi UAC (Bénin) et maître assistant des universités du CAMES.Selon l'enseignant-chercheur, après l'attribution de l'indépendance de facette le 1er août 1960, les militaires ont dit "non", et ont changé de cap pour soustraire le pays du joug néocolonial français pour se mettre sur l'orbite de l'Union soviétique, puisque on était en pleine guerre froide.La politique française malvenueM.Sedeguan pense que les événements intervenus au Mali en 2020-2021 et qui ont permis à Assimi Goïta d’accéder au pouvoir, ainsi que la situation similaire au Burkina Faso et, très récemment, la remise en cause de l'ordre constitutionnel au Niger ont créé un "sentiment anti-français" qui s'est répandu sur tout le continent africain, surtout en Afrique de l'Ouest.De plus, pour apaiser les tensions et favoriser le développement de l'Afrique, les accords avec les pays occidentaux de coopération et diplomatiques doivent être revus.Une Afrique industrialisée et sécurisée sera plus fortePour l’historien contemporanéiste, les pays africains sont vulnérables parce qu'ils ne sont pas industrialisés. Dans ce sens, il souhaite que la Russie intensifie ses aides en ce sens aux pays africains, mais aussi dans le domaine sécuritaire.

