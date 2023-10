https://fr.sputniknews.africa/20231012/voici-ces-pays-africains-qui-verront-leurs-infrastructures-gnl-construites-par-la-russie-1062728306.html

Voici ces pays africains qui verront leurs infrastructures GNL construites par la Russie

Voici ces pays africains qui verront leurs infrastructures GNL construites par la Russie

La Russie participera au développement de divers projets de plusieurs millions de dollars visant à créer des infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL) en... 12.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-12T12:43+0200

2023-10-12T12:43+0200

2023-10-12T12:44+0200

afrique subsaharienne

gaz naturel liquéfié (gnl)

gaz

afrique du sud

tanzanie

nigeria

mozambique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

Plusieurs pays africains entameront plusieurs projets de GNL conjointement avec des opérateurs russes, a fait savoir auprès de Sputnik NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.Des projets portant sur la construction de stations et d’infrastructures GNL "s'ouvrent en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Nigeria et au Mozambique", a-t-il déclaré en marge de la Semaine russe de l'énergie à Moscou."De grands groupes russes y participeront. Plusieurs millions de dollars sont attribués pour ce projet", a-t-il ajouté.De plus, plusieurs projets en gestation visant à développer les marchés du GNL sur le continent africain sont déjà en coulisse. Les entreprises russes devraient prochainement rejoindre des consortiums afin de les développer, a rappelé NJ Ayuk. Ainsi, selon lui, les entreprises russes feront partie de consortiums au Mozambique, au Congo, au Sénégal et au Kenya.L’envolée du marché africainPossédant une quantité importante de gaz, l’Afrique devrait augmenter considérablement ses exportations dans les années à venir, selon un rapport publié en mai par la Chambre africaine de l’énergie. Ainsi, les exportations devraient bondir de 51% d’ici 2035 pour atteindre un volume de 100 milliards de m3.Le Mozambique devrait voir sa capacité d’exportation de GNL passer de 3,4 millions de tonnes en 2023 à 16,3 millions en 2030, puis à 31,5 millions en 2035. De même, le Sénégal, la Mauritanie et la Tanzanie devraient accroître rapidement leurs capacités d’exportation de GNL d’ici à 2035, selon ce rapport.

afrique subsaharienne

afrique du sud

tanzanie

nigeria

mozambique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, gaz naturel liquéfié (gnl), gaz, afrique du sud, tanzanie, nigeria, mozambique