La production de gaz naturel en Afrique devrait augmenter, grâce à ces pays

2023-10-12T22:54+0200

La production de gaz naturel en Afrique a doublé depuis 2000, et en 2022, le continent totalisait 6% de la production mondiale. Ce volume pourrait croître de 10% d’ici 2026, indique un rapport de l'Agence internationale de l'énergie.Les pays africains ont produit 246 milliards de mètres cubes en 2022, et cette année, ce taux pourrait atteindre 255 milliards. Trois pays, à savoir l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, représentent ensemble plus de 80% de la production du continent.Le document souligne que près de 40% de nouvelles découvertes de gaz naturel dans le monde au cours de la dernière décennie sont localisées en Afrique, principalement au Mozambique, en Mauritanie, au Sénégal et en Tanzanie.L'Afrique a le potentiel pour devenir une source d'approvisionnement mondiale beaucoup plus importante, estiment les auteurs du rapport. Ses réserves gazières pourraient faire du continent un acteur clé du marché du gaz, tout en améliorant l'accès à l'énergie pour sa population en croissance rapide.Le potentiel du gaz naturel liquéfiéEn 2022, environ un quart du gaz naturel produit en Afrique a été expédié vers les marchés internationaux sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL), les volumes ont été en grande partie assurés par le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte. La production de GNL en Afrique a représenté 11% de l'offre mondiale en la matière. Le rapport prévoit qu’elle va augmenter de 25 à 30% d'ici 2026.

