Des centaines d’habitants de ce pays maghrébin manifestent en soutien à Gaza

Une marche de solidarité au peuple palestinien a eu lieu ce jeudi 12 octobre dans la capitale tunisienne. La manifestation pacifique rassemblant des milliers de personnes, s'est déroulée dans la rue centrale de la capitale tunisienne, l'avenue Habib Bourguiba, a annoncé la radio Mosaïque FM.Selon le média, l’action a été organisée par l'Union générale tunisienne du travail (l’UGTT). Les participants ont été rejoints par des militants de différents partis et ceux de la société civile. Scandant "Pour la Palestine", "Résistance! Résistance! Pas de normalisation [des relations avec Israël]!". Les Tunisiens ont défilé dans les rues brandissant les drapeaux tunisiens et palestiniens.Selon les organisateurs, les manifestants sont sortis pour "exprimer leur soutien à la bonne cause du peuple palestinien, à son droit à la liberté et à l’autodétermination, et aussi pour condamner fermement les actions des occupants israéliens".Plus tôt jeudi soir, l'administration du Président tunisien Kaïs Saïed a annoncé la "position inchangée du pays en faveur de la cause palestinienne". Il s’agit du droit du peuple palestinien qui ne peut pas être prescrit ou annulé par l’occupation israélienne, notait le communiqué de la Présidence tunisienne.L’ambassade US a fermé les portesPlusieurs autres marches de protestation contre Israël sont également prévues pour le 13 octobre, indique le portail d’actualité tunisien Webdo. Dans ce contexte, l’ambassade des États-Unis à Tunis a décidé de fermer ses portes les 12 et 13 octobre "réitérant l'importance de maintenir un haut niveau de vigilance", selon le communiqué de la mission diplomatique.Le 11 octobre, un rassemblement en solidarité à la Palestine a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, a annoncé un correspondant de Sputnik. Une cinquantaine de personnes se sont réunies devant le consulat américain, à Sandton, banlieue de la ville sudafricaine.Auparavant, le ministère sud-africain des Affaires étrangères avait appelé à un cessez-le-feu entre Israël et la Palestine et se déclarant prêt à accorder son aide pour une médiation.Aggravation du conflit palestino-israélienLa situation au Moyen-Orient s'est aggravée après l’offensive lancée le 7 octobre par la branche militaire du mouvement palestinien Hamas de la bande de Gaza contre Israël. Celui-ci considère cette attaque comme une réponse aux actions des autorités israéliennes contre la mosquée al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem.Israël a annoncé un blocus complet de la bande de Gaza et a commencé à frapper celle-ci ainsi que certaines zones du Liban et de la Syrie, relataient les médias. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie. Parmi les Palestiniens, près de 1.500 personnes ont été tuées et plus de 6.800 autres ont été blessées. Du côté israélien, jusqu'à 1.500 personnes ont été tuées, près de 4.000 autres blessées, selon les parties du conflit.

