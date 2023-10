https://fr.sputniknews.africa/20231011/les-africains-ont-toujours-revendique-un-monde-plus-multipolaire-explique-un-diplomate-1062716040.html

Les Africains "ont toujours revendiqué" un monde plus multipolaire, explique un diplomate

Les Africains "ont toujours revendiqué" un monde plus multipolaire, explique un diplomate

L’Afrique souhaite depuis longtemps l’émergence d’un monde multipolaire et se retrouve dans ce combat porté par la Russie, a expliqué à Sputnik Afrique Ivan... 11.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-11T20:38+0200

2023-10-11T20:38+0200

2023-10-11T20:38+0200

international

afrique

monde multipolaire

multipolaire

énergie

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

Sur la même longueur d’ondes. La philosophie multipolaire prônée par la Russie entre en résonnance avec les aspirations africaines, a affirmé à Sputnik Afrique Ivan Vangu Ngimbi, ambassadeur de la République démocratique du Congo à Moscou.Les pays du continent attendent depuis longtemps l’émergence d’un modèle géopolitique qui ne servent pas seulement les intérêts occidentaux mais permettent à chacun de faire entendre sa voix. Cela explique le succès que peuvent recueillir les analyses du Président russe Vladimir Poutine, qui est encore intervenu ce 11 octobre lors de la Semaine énergétique russe.Prévenir la crise de l’énergieL’une des grandes préoccupations africaines actuelles est également la sécurité énergétique. Alors que le monde est agité par divers soubresauts politiques, comme en Ukraine ou en Israël, beaucoup craignent que les marchés ne déraillent à nouveau. La tenue de la Semaine russe de l'énergie permet de faire le point sur les grands enjeux du secteur et de prévenir les difficultés à venir, en nouant par exemple des partenariats entre acteurs russes et africains, souligne l’ambassadeur.Le Semaine russe de l'énergie se tient du 11 au 13 octobre à Moscou. Elle accueille plus de 4.000 participants issus de 60 pays. Le climat, les marchés et l’importance du numérique dans le secteur énergétique sont quelques-uns des thèmes qui y seront abordés.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, monde multipolaire, multipolaire, énergie, opinion