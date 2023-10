https://fr.sputniknews.africa/20231010/poutine-sentretient-avec-le-president-malien-au-telephone-1062684194.html

Poutine s'entretient avec le Président malien au téléphone

Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique avec le chef d'Etat malien, a annoncé ce mardi 10 octobre le service de presse de la présidence russe. 10.10.2023, Sputnik Afrique

Le dirigeant russe s'est entretenu par téléphone avec le Président de la transition de la République du Mali, Assimi Goïta, a fait savoir le Kremlin.Les chefs d'État ont échangé leurs points de vue sur la situation dans la région saharo-sahélienne et confirmé leur intention à renforcer les liens économiques entre les deux pays, rapporte la présidence russe.Moscou et Bamako sont en outre disposés à élargir leur coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, constate le Kremlin. Lors de l'entretien, la partie malienne a exprimé sa gratitude pour l'assistance fournie par la Russie au pays africain, indique le communiqué.

