Poutine s'entretient avec Erdogan sur l'escalade au Moyen-Orient

Le dirigeant russe a évoqué le conflit opposant les Israéliens aux Palestiniens de Gaza avec son homologue turc, a annoncé ce mardi 10 octobre le service de... 10.10.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus au téléphone sur fond d'escalade de violences au Moyen-Orient, a fait savoir la présidence russe.Les deux dirigeants ont exprimé "leur profonde inquiétude" face à "l'augmentation catastrophique du nombre de victimes civiles", indique le Kremlin.MM Poutine et Erdogan se sont également déclarés disposés à faciliter l'établissement d'un cessez-le-feu et la reprise des négociations entre le Hamas et Israël. Les Présidents estiment qu’un règlement de paix à long terme n’est possible qu’avec la mise en place d’un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec sa capitale à Jérusalem-Est, souligne la partie russe.

