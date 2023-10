https://fr.sputniknews.africa/20231010/lavrov-les-brics-ont-une-influence-mondiale-leur-potentiel-est-necessaire-pour-lonu-1062673392.html

Lavrov: "Les BRICS ont une influence mondiale, leur potentiel est nécessaire pour l'Onu"

La récente discussion politique lors de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Onu a confirmé que le monde vivait des changements cardinaux et...

Le 10 octobre, Sergueï Lavrov a publié sur le site du ministère russe des Affaires étrangères l’article intitulé "Le respect des principes de la Charte de l’Onu dans leur ensemble et leur interdépendance comme gage de la paix et de la stabilité internationales". Il est basé sur les résultats de la dernière session de l’Assemblée générale.Celle-ci "a confirmé de manière convaincante que le monde traversait des changements cardinaux et tectoniques", déclare le ministre russe des Affaires étrangères d’entrée de jeu.Le diktat de l’OccidentSelon lui, le rejet du principe d’égalité en droits et l’incapacité de s’entendre et de respecter les accords convenus sont depuis longtemps la "carte de visite" de "l’Occident collectif".Mettre à profit le potentiel des BRICSEn ce qui concerne la réforme de l’Onu, Sergueï Lavrov estime que les efforts en ce sens doivent viser à affirmer la suprématie du droit international. Les Nations unies doivent redevenir l’organe de coordination central de la politique internationale.Pour ce faire, il faut mettre à profit le potentiel des groupes de type nouveau reflétant les intérêts du Sud global, "en tout premier des BRICS qui ont sensiblement accru leur prestige à l’issue du sommet de Johannesburg et ont acquis une influence mondiale".Il a par ailleurs noté "la renaissance" des organisations régionales comme l’Union africaine, la Communauté des États latino-américains et caraïbes, la Ligue arabe et le Conseil de coopération du Golfe, entre autres."En Eurasie, l'harmonisation des processus d'intégration dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'ASEAN, de l'Organisation du traité de sécurité collective, de l’Union économique eurasiatique, de la CEI, du projet chinois ‘Une ceinture - une voie’ gagne du terrain."Matérialiser l’esprit de multipolaritéSelon lui, la politique agressive et intéressée de la minorité occidentale a provoqué une grave crise des relations internationales et augmente les risques d’un conflit mondial. D’où la nécessité de matérialiser l’esprit de multipolarité qui préside la Charte de l’Onu."Si les membres de la communauté internationale ont la résolution de revenir aux sources et de mettre en pratique les engagements pris en vertu de la Charte de l’Onu, l’humanité aura une chance de surmonter les vestiges de l’époque unipolaire", signale M.Lavrov.

