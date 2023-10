https://fr.sputniknews.africa/20231010/ces-armes-invisiblesutilisees-par-la-russie-en-ukraine-1062671680.html

Ces armes "invisibles"utilisées par la Russie en Ukraine

Dans la guerre électronique, les Russes se tournent vers des opérations "beaucoup plus subtiles" sur les lignes de front en Ukraine, note Business Insider... 10.10.2023, Sputnik Afrique

Sur le front ukrainien, la guerre électronique, c'est-à-dire l’utilisation de signaux électroniques pour trouver, intercepter et brouiller ceux des forces ennemies, constitue un élément important du combat quotidien. Les troupes de guerre électronique tant russes qu'ukrainiennes se lancent désormais dans des opérations plus subtiles et souvent risquées, note le magazine Business Insider.Alors que l'armée ukrainienne mène depuis plus de quatre mois une contre-offensive dans le sud et l'est du pays, la Russie s'adapte et améliore ses performances en la matière, indique un rapport du Royal United Services Institute (RUSI), un groupe de réflexion britannique. "La guerre électronique russe a été un domaine d'investissement majeur", note le rapport.Le combat se poursuivraCette adaptation et l’investissement dans les capacités de guerre électronique poussent à conclure que Moscou n’est pas prêt à abandonner le combat, indique le magazine. La guerre électronique a beau ne pas être très visible, elle peut néanmoins "façonner le champ de bataille de plusieurs manières".Selon les autorités russes, durant ces quatre mois de contre-offensive, Kiev n'a pas réussi à obtenir de succès notables. L'Ukraine utilise contre la Russie du matériel fourni par l'Occident, y compris des armes guidées par GPS, notamment des missiles de croisière Storm Shadow et SCALP-EG.

