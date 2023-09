https://fr.sputniknews.africa/20230924/larmee-russe-apprend-de-ses-erreurs-en-ukraine-constate-le-wsj-1062319605.html

"L'armée russe apprend de ses erreurs en Ukraine", constate le WSJ

"L'armée russe apprend de ses erreurs en Ukraine", constate le WSJ

"La différence est colossale" par rapport au début du conflit. L’armée russe s’est progressivement adaptée sur le champ de bataille en adoptant une stratégie... 24.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-24T13:38+0200

2023-09-24T13:38+0200

2023-09-24T13:40+0200

donbass. opération russe

conflit ukrainien

ukraine

russie

défense

armée

wall street journal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101494/04/1014940478_0:163:3100:1907_1920x0_80_0_0_71f77f59b65ede197501a8b4ac7984c2.jpg

La Russie a tiré les leçons de ses erreurs du début de l’opération militaire spéciale lancée en février 2022 en Ukraine, en s’adaptant de telle sorte qu’il pourrait être difficile pour l’Ukraine d’expulser les forces russes de son territoire. Voici ce que constate un article du WSJ intitulé "L'armée russe apprend de ses erreurs en Ukraine"."Nous avons constaté de nombreux domaines dans lesquels ils s'adaptent et, bien sûr, nous y prêtons une attention particulière", a déclaré le général James Hecker, commandant en chef de l'US Air Force en Europe, cité par le journal.Moscou a notamment passé des mois à préparer de formidables défenses en prévision de la contre-offensive ukrainienne en cours dans le sud. Il déploie également des drones pour repérer et attaquer les positions ukrainiennes d’une manière à laquelle Kiev a eu du mal à réagir, énumère l’article. En conséquence, les forces ukrainiennes ont progressé lentement au cours des derniers mois.Pour Oleksandr Solonko, soldat d’un bataillon de reconnaissance aérienne ukrainien ayant combattu à proximité des principales lignes défensives russes dans le sud, "la différence est colossale" d'avec avec le début de l’opération militaire. "Ils ont saupoudré de mines les champs et installé toutes sortes de pièges. Ils l’ont bien fait."Les mesures prisesLa Russie a également éloigné les postes de commandement et de nombreux dépôts de munitions des lignes de front après que l’Ukraine les a frappés à l’aide de lance-roquettes multiples HIMARS fournis par l’Occident.Les Russes parviennent désormais à mieux protéger leurs soldats en construisant des tranchées profondes et hautement fortifiées, poursuit le WSJ. Ils cachent leurs chars et leurs véhicules blindés de transport de troupes dans des arbres et sous des filets de camouflage, effectuant des sorties pour tirer sur les positions ukrainiennes avant de battre en retraite rapidement.Dans le sud, ils ont multiplié le recours aux drones et aux bombes guidées pour freiner l’offensive ukrainienne. Quant à l’industrie ukrainienne des drones, elle s’est considérablement développée ces derniers mois, mais les pertes sont néanmoins substantielles. D’après les estimations du Royal United Services Institute, groupe de réflexion basé à Londres, l'Ukraine perd environ 10.000 drones par mois, en grande partie à cause de la guerre électronique russe.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

conflit ukrainien, ukraine, russie, défense, armée, wall street journal