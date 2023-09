https://fr.sputniknews.africa/20230923/ukraine-les-reserves-de-munitions-a-luranium-appauvri-partiellement-detruites-par-larmee-russe-1062295278.html

Ukraine: les réserves de munitions à l’uranium appauvri partiellement détruites par l’armée russe

Ukraine: les réserves de munitions à l’uranium appauvri partiellement détruites par l’armée russe

Une partie des réserves ukrainiennes de missiles de croisière et de munitions à l’uranium appauvri ont été détruites par l’armée russe, selon la Défense russe... 23.09.2023, Sputnik Afrique

L’armée russe a détruit une partie des réserves ukrainiennes de missiles de croisière et de munitions à l’uranium appauvri, ainsi que de lance-roquettes multiples fournis par l’Occident, a déclaré ce samedi la Défense russe.Le ministère a présenté ce samedi son bilan hebdomadaire des pertes essuyées par l’Ukraine sur le front. Entre le 17 et le 23 septembre, les forces armées russes ont porté 12 frappes groupées, avec des armes de haute précision et de longue portée basées en mer et dans les airs, mais aussi avec des drones lancés sur des ateliers de réparation de matériel blindé et volant, des raffineries, des entrepôts de munitions et d’armes étrangères, des centres de reconnaissance et de formation de saboteurs ainsi que des centres de déploiement de mercenaires étrangers, selon le communiqué.Plusieurs avions abattusAu cours de la semaine écoulée, l’ennemi a tenté de frapper des sites sur la péninsule de Crimée avec des missiles de croisière et des drones. La défense antiaérienne a détruit cinq de ces missiles ainsi qu’un missile antinavire Neptune, en plus de 37 drones d’attaque.Plusieurs avions ukrainiens ont également été détruits, à savoir un Su-24M, un MiG-29 et deux Su-25. En outre, des drones russes ont frappé un chasseur MiG-29, deux radars de défense antiaérienne ST-68 et des radars P-18 et PRV-16.Durant cette semaine, 257 drones ukrainiens ont aussi été détruits, et 46 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS ont été interceptés, ainsi que neuf missiles de croisière Storm Shadow, deux bombes aériennes JDAM et trois missiles air-sol HARM.Pertes de Kiev sur les différents axes:

