https://fr.sputniknews.africa/20231009/prevenir-des-maladies-cardiovasculaires-une-methode-prometteuse-avancee-par-des-chercheurs-1062662406.html

Prévenir des maladies cardiovasculaires: une méthode prometteuse avancée par des chercheurs

Prévenir des maladies cardiovasculaires: une méthode prometteuse avancée par des chercheurs

Les chercheurs russes ont trouvé une méthode permettant d’évaluer l’élasticité des vaisseaux sanguins à partir du rythme cardiaque et du pouls. Ils estiment... 09.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-09T17:58+0200

2023-10-09T17:58+0200

2023-10-09T17:58+0200

santé

russie

recherche

samara

crise cardiaque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/07/09/1044079921_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_df69a1609e9881f957b95d24acb8a33f.jpg

Le système vasculaire possède un nombre de caractéristiques qu’il convient de surveiller pour rester en bonne santé. Parmi elles, l’élasticité des vaisseaux sanguins. Plus les parois sont rigides, plus la personne est sensible aux variations de la pression et plus elle est susceptible de développer des troubles cardiovasculaires graves.Les experts de l’Université de recherche de Samara, en Russie, expliquent qu’à l’heure actuelle on utilise des examens échographiques et radiographiques pour mesurer cette élasticité. Ces techniques demandent un équipement coûteux et des spécialistes compétents. L’équipe russe se penche alors sur une méthode plus simple, fondée sur l’analyse de la différence entre le rythme cardiaque et le pouls qui constitue "un marqueur de la capacité de la paroi vasculaire à se dilater". Les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue Biomedical Engineering.Les chercheurs prévoient de solliciter des physiologistes pour approfondir leur découverte et trouver des explications théoriques afin de mieux comprendre le fonctionnement du système cardiovasculaire.Selon l’OMS, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, avec presque 18 millions de décès chaque année.

russie

samara

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

santé, russie, recherche, samara, crise cardiaque