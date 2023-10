https://fr.sputniknews.africa/20231008/ces-deux-pays-du-maghreb-expriment-leur-soutien-aux-palestiniens-1062637281.html

Ces deux pays du Maghreb expriment leur soutien aux Palestiniens

Deux pays maghrébins se disent être aux côtés des Palestiniens face aux attaques d’Israël. La Tunisie a exprimé "son soutien total et inconditionnel au peuple... 08.10.2023, Sputnik Afrique

Le conflit à Gaza a fait réagir Alger et Tunis, qui rejettent la responsabilité sur l’État hébreu.Le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué officiel sa "grande préoccupation" face aux "attaques brutales israéliennes contre la bande de Gaza".Selon la diplomatie algérienne, elles "ont coûté la vie à des dizaines de fils et filles innocents du peuple palestinien, tombés en martyrs face à la persistance de l’occupation sioniste dans la politique d’oppression et de persécution" du "courageux peuple palestinien"."L'Algérie renouvelle également sa conviction que l'occupation des colonies sionistes est au cœur du conflit israélo-arabe."Soutien total et inconditionnel de TunisLa Tunisie, pour sa part, a exprimé son soutien total et inconditionnel au peuple palestinien.La Tunisie a appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités historiques pour mettre fin à l’occupation brutale de toute la Palestine et poursuivre les violations des forces d’occupation sionistes".Le Maroc convoque le Conseil de la Ligue arabe Un autre pays magrébin, le Maroc, sur instructions du roi Mohammed VI, convoque une réunion d’urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères. Cette réunion vise à se coordonner concernant la détérioration de la situation dans la bande de Gaza, le déclenchement d'actions militaires visant les civils et la recherche de moyens pour mettre un terme à cette "dangereuse escalade".Le ministère palestinien de la Santé a rapporté que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza avaient fait 320 morts.En Israël, le nombre de blessés est passé à 1.864 personnes et plus de 300 personnes sont décédées.

