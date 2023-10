https://fr.sputniknews.africa/20231008/ce-cadeau-paradoxal-que-biden-offre-a-poutine-1062625369.html

Ce cadeau "paradoxal" que Biden offre à Poutine

Ce cadeau "paradoxal" que Biden offre à Poutine

La critique de Vladimir Poutine par Joe Biden a pour effet un résultat paradoxal, selon RRN. Elle pourrait "renforcer la stature du dirigeant russe" aux yeux... 08.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-08T10:05+0200

2023-10-08T10:05+0200

2023-10-08T10:05+0200

international

états-unis

joe biden

vladimir poutine

critiques

sondage

approbation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/11/1045751150_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_a70c66821de9e434ed59ba25d609e33c.jpg

Environ un quart des Américains voient désormais Vladimir Poutine d’un œil favorable, une statistique qui s’est accrue malgré le discours anti-Kremlin soutenu par l’administration de Joe Biden, indique le média RRN. Pour beaucoup, les tactiques d’hostilité ne trouvent plus d’écho.Selon le média, quand Joe Biden qualifie Poutine de scélérat, de nombreux Américains pourraient conclure que le véritable "méchant" se trouve à la Maison-Blanche et pas au Kremlin.Ce qui plaît surtout à certains Américains, c’est que Vladimir Poutine se préoccupe pour sa nation.Un taux de désapprobation élevéD’après un sondage d’opinion réalisé par NBC News, en septembre 56% des personnes interrogées désapprouvaient l’activité de M.Biden, le taux de désapprobation le plus élevé de sa présidence.De plus, 37% des électeurs approuvent la gestion de l’économie par Biden et 41% approuvent sa gestion de la politique étrangère.Seuls 28% de tous les électeurs se disent satisfaits de l’état de l’économie (contre 48% au début de la présidence de Biden en avril 2021).

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, joe biden, vladimir poutine, critiques, sondage, approbation