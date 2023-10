https://fr.sputniknews.africa/20231006/nous-voulons-la-fin-de-limperialisme-lafrique-defend-sa-propre-facon-de-se-construire-1062585251.html

"Nous voulons la fin de l’impérialisme": l’Afrique défend sa propre façon de se construire

"Nous voulons la fin de l’impérialisme": l’Afrique défend sa propre façon de se construire

Il faut mettre fin aux tendances impérialistes qui entravent le développement du Sud global, a indiqué à Sputnik Afrique le chef de l’Union Panafricaine de la... 06.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-06T12:39+0200

2023-10-06T12:39+0200

2023-10-06T12:41+0200

afrique

russie

brics

club de discussion valdaï

occident

développement

économie

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

L’Afrique cherche à définir sa propre civilisation sur un pied d’égalité avec les autres acteurs mondiaux, a estimé auprès de Sputnik Afrique le secrétaire général de l’Union Panafricaine de la Jeunesse, en marge du Club de discussion Valdaï à Sotchi.La multipolarité, qui est l’un des sujets principaux abordés lors de cet événement, englobe les aspirations du continent africain:"Nous voulons être des acteurs égaux et avoir une chance équitable d’exprimer nos opinions et d’être capables de définir notre propre civilisation de manière égale", a déclaré Ahmed Bening Wiisichong.Enjeux des BRICSDe ce point de vue, l’adhésion de deux pays africains aux BRICS pourrait donner un coup de fouet. Disposant désormais d’une voix pour une meilleure représentation à l’échelle mondiale, l’Afrique s’attend à ce que "les BRICS deviennent une entité influente capable de changer l’ensemble du récit et de la dynamique mondiale, et même d’être en mesure de redéfinir l’architecture financière mondiale", souligne le responsable.Deuxièmement, le continent s’intéresse à la façon dont les BRICS peuvent "entraîner le reste du monde, en particulier le Sud global".Revenant sur les coups d’État au Burkina Faso, au Niger, en Guinée, le responsable a fait état du changement du paysage politique et démocratique en Afrique. Dans ce contexte, le continent veille à ce que cette situation en transformation ne soit pas définie "pour un segment ou une unité particulière du monde":Attentes du forum ValdaïL’Afrique cherchant sa propre voie, les discussions du forum Valdaï proposent une vision à la jeunesse africaine "beaucoup plus ouverte et plus large, ce à quoi devrait ressembler le nouvel ordre mondial du point de vue russe et aussi pour nous, Africains, qui effectuons une analyse comparative", poursuit le leader ghanéen de la jeunesse.En plus de cela, cet événement international offre une possibilité d’"approfondir la conversation" entre la Russie et l’Afrique et de définir les conditions actuelles de leurs "relations sociales, économiques, politiques et culturelles".Le discours de Vladimir Poutine lors du forum suscite ainsi beaucoup d’intérêt, comme ses autres interventions qui abordent le partenariat russo-africain. Par exemple, "il a fait quelques révélations intéressantes sur le nouveau type de relation que la Russie souhaite entretenir avec l'Afrique" au cours du forum Russie-Afrique, qui s’est tenu en juillet à Saint-Pétersbourg.Hypocrisie de l’OccidentDans ce monde en transformation, une grande partie du monde (Afrique, Chine, Russie) essuie l’impact de la représentation partiale fournie par les médias occidentaux qui font les "reportages les plus injustes":Mais une telle politique ne semble pas ne pas avoir d’effet sur la confiance de la population, poursuit le responsable. Il est revenu sur "les statistiques selon lesquelles même en Europe et en Amérique, les médias suscitent très peu d'intérêt de la part des citoyens":

afrique

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, brics, club de discussion valdaï, occident, développement, économie, international