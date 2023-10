https://fr.sputniknews.africa/20231006/la-russie-et-le-congo-joignent-leurs-efforts-dans-la-lutte-contre-les-infections-1062590661.html

La Russie et le Congo joignent leurs efforts dans la lutte contre les infections

La Russie et le Congo joignent leurs efforts dans la lutte contre les infections

La Russie et le Congo vont élaborer une feuille de route pour lutter contre les infections. Celle-ci prévoit de mener ensemble des recherches scientifiques, de... 06.10.2023, Sputnik Afrique

La prévention des infections et la réponse à leur opposer au cas où ont été le 6 octobre à l’ordre du jour de l’entretien entre les autorités congolaises et russes. Gilbert Mokoki, ministre congolais de la Santé et de la population, a abordé le sujet avec Anna Popova, chef de l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor.Anna Popova a souligné lors de ce rendez-vous que la lutte contre les épidémies restait d’actualité et faisait partie des priorités de la Russie dans la coopération humanitaire avec d’autres pays.Les deux parties ont entre autres parlé des résultats de la mission médicale russe déployée au Congo en août dernier à la demande du Président Vladimir Poutine.Mission russe au CongoEn août, une équipe médicale russe a aidé le Congo à surmonter une flambée d’infections intestinales. Pendant quatre semaines, à Dolisie, foyer de l’épidémie, les spécialistes ont pris des mesures anti-épidémiques, mené des recherches pour identifier les sources d’infection, organisé le contrôle de la sécurité de l’approvisionnement en eau, formé du personnel local et travaillé dans des hôpitaux spécialisés dans les maladies infectieuses. La mission a permis de diviser par 16 le taux d’incidence des infections intestinales aiguës.

