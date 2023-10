Pays qui ont le plus de lauréats du prix Nobel

La semaine du 2 au 9 octobre 2023 est consacrée à l'annonce des prix Nobel, l'une des récompenses les plus prestigieuses au monde. Découvrez à travers cette infographie de Sputnik les 10 pays qui comptent le plus grand nombre de prix Nobel et les lauréats de la région MENA.