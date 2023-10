https://fr.sputniknews.africa/20231005/la-defense-russe-inspecte-la-formation-de-militaires-dune-unite-de-reserve--video-1062565428.html

La Défense russe inspecte la formation de militaires d’une unité de réserve – vidéo

La Défense russe inspecte la formation de militaires d'une unité de réserve – vidéo

Tirs d’artillerie de divers types, pilotage de drones, évacuation de blessés, organisation de communications. C’est ce que les militaires sous contrat et les... 05.10.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant la visite de Sergueï Choïgou aux polygones du district militaire Sud de la Russie pour contrôler les entraînements des militaires de la force de réserve Bars.Cette unité est uniquement composée de soldats sous contrat et de volontaires. Pendant leur formation, ils apprennent à tirer avec des armes légères, avec des lance-roquettes et lance-flammes, à piloter les drones pour des missions de combat et de renseignement, et sont initiés à la stratégie et la tactique, raconte l’instance russe.En détail, les conscrits tirent entre 250 et 300 coups de grenade à l’aide de lance-grenades automatiques AGS-17 Plamya, plus de 500 avec des fusils d’assaut et des mitrailleuses, a expliqué le chef du département d’entraînement au combat. Les militaires développent des compétences particulières dans le contrôle des drones, en les utilisant pour effectuer des reconnaissances, guider et ajuster les tirs d'artillerie.Les stagiaires se perfectionnent lors d'évacuation des blessés depuis les équipements militaires ou les tranchées, dans le processus d'acheminement vers les moyens d'évacuation, ainsi que dans l'organisation des communications lors des actions offensives.Les cours sont dispensés sous la direction d'officiers possédant une expérience de combat avérée et acquise lors de l’opération militaire spéciale, a souligné le ministère russe.

