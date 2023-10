https://fr.sputniknews.africa/20231003/banques-et-langue-anglaise-un-document-fuite-sur-les-objectifs-us-en-ukraine-1062514660.html

Banques et langue anglaise: un document fuite sur les objectifs US en Ukraine

Banques et langue anglaise: un document fuite sur les objectifs US en Ukraine

Un document confidentiel décrivant la stratégie américaine pour la société ukrainienne a été dévoilé par Politico. Washington s’intéresse de près aux... 03.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-03T16:25+0200

2023-10-03T16:25+0200

2023-10-03T16:25+0200

international

ukraine

états-unis

banques

otan

école

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/02/1062485794_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e2e3791c1b5629d3b093402423c0944.jpg

Les États-Unis ont des vues sur l’Ukraine, bien au-delà du conflit en cours. Un document confidentiel a en effet été révélé par Politico, qui expose les ambitions de Washington dans ce pays. Intitulé "Stratégie intégrée du pays", ce rapport met notamment l’accent sur la privatisation de certaines banques.Le géant Alfa Bank, nationalisé par l’Ukraine sous le nom de Sense Bank, doit notamment "redevenir une propriété privée de manière transparente", selon les plans de Washington et du Département d’État.L’anglais à l’écoleLa stratégie américaine insiste également sur l’aide à apporter à la cyberdéfense et à la lutte contre la désinformation. Washington veut plus largement soutenir les initiatives anti-monopoles ukrainiennes pour faire rentrer des recettes fiscales dans les caisses du pays.Côté militaire, l’armée ukrainienne doit être amenée à adopter les normes de l’Otan. Le format et le contenu des documents de défense ukrainiens devraient "refléter la terminologie" de l’Alliance atlantique, selon le rapport relayé par Politico.Pour renforcer un rapprochement avec les États-Unis, l’administration Biden entend aussi passer par l’école. L’enseignement de l’anglais doit y être élargi, préconise le document confidentiel.La stratégie appelle enfin à consolider la présence diplomatique américaine en Ukraine, en l’étendant au-delà de Kiev à des villes comme Lviv, Odessa, Kharkiv et Dnipro. Le même document déplore la corruption qui gangrène le pays et pourrait finir par lasser les opinions occidentales dans leur soutien.

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, états-unis, banques, otan, école