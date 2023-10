https://fr.sputniknews.africa/20231002/chirurgien-russe-une-innovation-qui-permet-de-sauver-des-vies-en-cote-divoire-1062496929.html

Chirurgien russe: "Une innovation qui permet de sauver des vies en Côte d’Ivoire"

Le premier lundi d'octobre, de nombreux pays célèbrent la Journée internationale des médecins. À cette occasion, un médecin russe présente au micro de Sputnik... 02.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-02T18:36+0200

Chirurgien russe: «Une innovation qui permet de sauver des vies en Côte d’Ivoire» Le premier lundi d'octobre, de nombreux pays célèbrent la Journée internationale des médecins. À cette occasion, un médecin russe présente au micro de Sputnik Afrique les raisons de sa venue en Côte d'Ivoire et ce qu'il considère comme sa mission sur le sol africain.

"Il s'agit d'une innovation dans le système de soins de santé qui nous permet de sauver des vies en Côte d'Ivoire, en particulier chez la population valide. Nos opérations sauvent vraiment des vies, elles évitent aux patients d'être handicapés", déclare Maksim Jouravel, chirurgien russe, sur le Centre des accidents vasculaires d’Abidjan qu’il dirige.Retrouvez également dans cette émission:- James Pitia Morgan, ministre sud-soudanais des Affaires étrangères sur la visite en Russie du Président du Soudan du Sud.- Bertrand Scholler, analyste français, sur l’annonce par le procureur général polonais des résultats de l’enquête concernant la chute d’un missile ukrainien à proximité de la frontière avec l’Ukraine en novembre 2022.- Louis-Bernard Ehui et Steve N’Kragbo, cardiologues de la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie (PISAM) à Abidjan, à l’occasion de la Journée internationale des médecins.- Bellon Beaugrel Akoliokala, enseignant de langue russe comme langue étrangère à la Maison russe de Brazzaville, interprète-traducteur au ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'Étranger en République du Congo, sur le rôle de la traduction dans le développement des liens entre la Russie et l’Afrique à l’occasion de la Journée internationale des traducteurs.Notre revue d’actualité abordera les sujets suivants:-Le chef de la transition burkinabé a justifié l’envoi d’un contingent au Niger.-La Mauritanie qui ne souhaite pas accueillir de bases militaires françaises.-Radio Sputnik qui émet au Liban sur l’ancienne fréquence utilisée par la BBC.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast de Zone de Contact!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

