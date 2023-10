https://fr.sputniknews.africa/20231002/cette-compagnie-maghrebine-remplace-air-france-dans-lespace-aerien-nigerien-1062491953.html

Cette compagnie maghrébine remplace Air France dans l’espace aérien nigérien

Suite au bannissement d’Air France du Niger, Royal Air Maroc comble rapidement ce vide créé, selon Afrique sur 7. Une hausse des prix des billets s’annonce. 02.10.2023, Sputnik Afrique

Le refroidissement entre Paris et Niamey s’est également répercuté sur le trafic aérien après l’interdiction de l’espace aérien aux "avions français".La suspension des vols d’Air France a immédiatement créé un vide dans le secteur et la compagnie aérienne Royal Air Maroc a su être très réactive afin d’en profiter.La compagnie marocaine reconnue pour sa fiabilité et son sérieux a su répondre à la demande croissante de transport du Niger.Le portail d’information Afrique sur 7 indique cependant que la hausse des prix des billets suscite des inquiétudes, notamment chez les agences de voyage qui souhaite une amélioration rapide de la situation.L’interdiction de l’espace aérien nigérien aux "avions français" a été annoncée dans un message aux navigants aérien émis le 23 septembre sur le site de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna).L’espace aérien du Niger "ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l’exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d’Air France", a détaillé le texte.Une mesure antifrançaise entre autresCette mesure antifrançaise du nouveau gouvernement nigérien s’ajoute au rapatriement de l’ambassadeur de France à Niamey et au retrait des troupes françaises "avant la fin de l’année".Les vols d’Air France sont d’ailleurs également suspendus au Mali et au Burkina Faso. Royal Air Maroc en est aussi bénéficiaire.

