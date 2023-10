https://fr.sputniknews.africa/20231001/un-convoi-militaire-ukrainien-reduit-en-miettes-par-des-iskander-russes--video-1062460094.html

Un convoi militaire ukrainien réduit en miettes par des Iskander russes – vidéo

La Défense russe a partagé une vidéo présentant une frappe de missile sur un convoi de blindés ukrainien dans la région de Nikolaïev. Selon le communiqué, il... 01.10.2023, Sputnik Afrique

Un système russe de missiles balistiques Iskander a détruit un convoi de blindés et un centre de concentration de personnel pour deux brigades de l'armée ukrainienne, a annoncé samedi le ministère russe de la Défense. Il a également partagé une vidéo montrant la frappe, accompagnée de puissantes explosions.La reconnaissance a dépisté, dans la région de Nikolaïev, dans le sud de l'Ukraine, un convoi en train d'être chargé de blindés destinés à renforcer les positions avancées de Kiev, selon le communiqué. Les coordonnées de la cible ont été rapidement communiquées à l'unité exploitant un système de missiles, qui a ensuite effectué une frappe de haute précision et l'a détruite, précise le ministère.Neuf frappes précisesVendredi dernier, la Défense russe a dit avoir porté sur l'ennemi neuf frappes depuis le début de la semaine, avec des armes de haute précision et de longue portée et avec des drones. Elles ont visé des dépôts de munitions et de matériel, des sites de formation de saboteurs et des centres de concentration de militaires ukrainiens et de mercenaires étrangers, a encore indiqué le ministère.À la mi-septembre, la Défense avait déjà partagé une vidéo d'une frappe avec des missiles Iskander sur une position de l’armée ukrainienne.

