Un missile balistique russe Iskander anéantit un stock de munitions en RPD

Les militaires du groupe Sud ont porté une frappe à l’aide d’un missile balistique Iskander pour détruire un stock de munitions en RPD, selon la Défense russe... 04.06.2023, Sputnik Afrique

Les forces russes ont attaqué un dépôt de munitions ukrainien avec un missile balistique Iskander en République populaire de Donetsk (RPD). Selon le chef du groupe Sud, il s’agit d’un stock de la 90e brigade des Forces armées de l’Ukraine dans la zone de la ville de Droujkovka, dans la région de Donetsk.Autres destructionsEn outre, l'aviation du groupe Sud a attaqué le poste de commandement et d'observation, ainsi que le point de déploiement temporaire du 3e bataillon de la 24e brigade mécanisée séparée des Forces armées ukrainiennes.Qui plus est, l'artillerie du groupe a détruit un obusier Msta-B et un lance-roquettes multiple Ouragan.Une tentative de rotation du 1er bataillon mécanisé de la 110e brigade des forces armées ukrainiennes dans la zone d’Avdeïevka a été empêchée.

