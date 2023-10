Le capitaine Traoré explique l’envoi d’un contingent burkinabé au Niger

https://fr.sputniknews.africa/20231001/le-capitaine-traore-explique-lenvoi-dun-contingent-burkinabe-au-niger-1062472486.html

"Si le Niger est déstabilisé, le Burkina est foutu", avance le capitaine Ibrahim Traoré en soutien à l’autorisation d’envoyer un contingent militaire au Niger. 01.10.2023, Sputnik Afrique

Dans une interview accordée à la Radio télévision burkinabé (RTB) un an après son arrivée au pouvoir, le Président de la transition Ibrahim Traoré a exposé la position de son pays par rapport à la situation au Niger, menacé d’une intervention militaire depuis plusieurs mois.Selon lui, elle est stratégique pour le Burkina Faso et la meilleure façon de se défendre est d’aller au-delà de ses frontières.Il n’a trouvé aucune raison de voir le Niger se désintégrer. De plus, il estime que ce n’est pas du Niger dont il est question. "C’est de nous d’abord."Aider le Niger en cas d’agression et contre le terrorismeLe 19 septembre, les députés de l’Assemblée législative de la transition ont voté à l’unanimité une loi autorisant l’envoi de soldats au Niger, menacé d’une intervention armée de certains pays d’Afrique de l’Ouest.Selon le ministre burkinabé de la Défense, Kassoum Coulibaly, cette législation octroie "un cadre juridique au déploiement d’un contingent militaire du Burkina Faso au Niger, qui a pour mission d’apporter une assistance militaire à la République du Niger en cas d’agression ou de déstabilisation par une armée extérieure, mais aussi de lutter contre le terrorisme".Le Burkina Faso lui-même est en proie à des violences djihadistes depuis 2015. Les attaques terroristes ont fait plus de 17.000 morts et plus de deux millions de déplacés internes.

