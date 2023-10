https://fr.sputniknews.africa/20231001/embargo-sur-les-armes-le-soudan-du-sud-ne-peut-pas-proteger-la-paix-avec-des-batons-1062459424.html

Embargo sur les armes: le Soudan du Sud "ne peut pas protéger la paix avec des bâtons"

Embargo sur les armes: le Soudan du Sud "ne peut pas protéger la paix avec des bâtons"

L'embargo de l'Onu empêche le Soudan du Sud d'armer ses soldats, ce qui complique sa tâche de maintien de la paix, a déclaré à Sputnik Afrique le ministre des... 01.10.2023

Les mains liées. Le Soudan du Sud déplore que l’embargo sur les armes décidé par l’Onu en 2018 n’ait toujours pas été levé. Ces restrictions empêchent en effet les forces gouvernementales de s’armer pour protéger la population et la paix civile, a expliqué à Sputnik James Pitia Morgan, ministre des Affaires étrangères.La priorité pour le Soudan du Sud est désormais la levée de ces sanctions, décidées dans le cadre du conflit ayant opposé les partisans du Président Salva Kiir à ceux du vice-Président Riek Machar. Le pays a d’ailleurs condamné une nouvelle fois ces restrictions lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies.Le Soudan du Sud "apprécie toujours la position des dirigeants russes" sur le sujet, souligne par ailleurs James Pitia Morgan, alors que Moscou s’oppose depuis longtemps à cet embargo onusien.Élections et conflit au NordLa difficulté à se procurer des armes est particulièrement handicapante alors que des échéances électorales importantes approchent. Pour éviter les tensions et permettre au vote de se dérouler sans accroc, les forces soudanaises doivent en effet être correctement équipées, a souligné James Pitia Morgan. Des élections présidentielles sont notamment prévues en décembre 2024.Des forces armées et équipées sont en outre nécessaires pour contrôler les frontières, au vu de la guerre qui agite le Soudan, le voisin du nord. Le Soudan du Sud craint en particulier l’infiltration d’agitateurs qui créeraient des troubles internes.En avril, un conflit armé a en effet éclaté entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR). La capitale, Khartoum, a été le théâtre de violents affrontements. Le siège social de la Greater Nile Petroleum Operating Company, principal gratte-ciel de la ville, avait même été réduit en cendres mi-septembre.

