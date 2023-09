https://fr.sputniknews.africa/20230930/washington-porte-une-responsabilite-dans-le-conflit-en-ukraine-estime-un-prix-nobel-de-la-paix-1062456978.html

Washington porte une responsabilité dans le conflit en Ukraine, estime un prix Nobel de la paix

Washington porte une responsabilité dans le conflit en Ukraine, estime un prix Nobel de la paix

En tant que superpuissance et tête pensante de l’Otan, les États-Unis sont partiellement responsables de la situation en Ukraine, a affirmé José Ramos-Horta... 30.09.2023, Sputnik Afrique

Pas tout blancs. Les États-Unis ont influé sur l’escalade en Ukraine, de par leur position au sein de l’Otan et leur statut de puissance mondiale, a expliqué José Ramos-Horta, Président du Timor oriental, au quotidien japonais Nikkei.L’administration Biden a affiché clairement son soutien à Kiev, entraînant derrière elle les pays européens, qui ne peuvent plus faire acte de médiation entre les belligérants, a précisé le dirigeant.José Ramos-Horta, lauréat du prix Nobel de la paix en 1996, a en outre indiqué que le monde pouvait "atteindre un point dangereux", insistant sur le possible emploi de frappes nucléaires tactiques.Arrêter d’utiliser Taïwan pour "fouetter" PékinJosé Ramos-Horta a également mis en garde contre une montée des tensions sur le théâtre du Pacifique. Le dirigeant timorais a fustigé l’attitude des États-Unis vis-à-vis de la Chine, en particulier pendant la crise du Covid-19. Il a également appelé Washington à cesser de se servir des droits de l’Homme pour "fouetter" la Chine et à plutôt privilégier le dialogue autour de Taïwan.La responsabilité des États-Unis dans l’escalade ukrainienne a été soulignée à de nombreuses reprises depuis le début du conflit. Washington a notamment multiplié les livraisons d’armes à destination de Kiev, les dernières fournitures en date étant les chars Abrams, dont certains doutent d’ailleurs de l’efficacité face aux défenses russes.Fin septembre, Moscou avait également affirmé que Londres et Washington avaient aidé Kiev à frapper le quartier général de la Flotte russe en mer Noire.

