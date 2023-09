https://fr.sputniknews.africa/20230929/loccident-est-responsable-de-lexode-des-populations-dafrique-vers-leurope-selon-moscou-1062430606.html

L’Occident est responsable de l’exode des populations d’Afrique vers l’Europe, selon Moscou

La politique migratoire des pays occidentaux est pointée du doigt par le représentant permanent de la Russie auprès de l’Onu. Selon lui, l’UE ne s’occupe que... 29.09.2023, Sputnik Afrique

L’afflux actuel de migrants en Europe est dû à l'ingérence de l'Occident dans les affaires d'autres États. Cette déclaration a été faite par le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l’Onu lors d'une réunion sur la migration dans la région méditerranéenne, convoquée à l'initiative de Moscou ce 29 septembre.Selon le diplomate, "l'Union européenne ne traite les questions migratoires qu'en relation avec les Ukrainiens". Les citoyens des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ne peuvent donc manifestement pas compter sur "un niveau similaire de solidarité et, en général, d’humanité de la part des Européens".Plus de 2.500 décédés ou disparusDepuis le début de l'année 2023, plus de 2.500 migrants africains se sont noyés ou ont disparu en mer Méditerranée alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. C’est ce qu’a fait savoir le 28 septembre Ruven Menikdiwela, directrice du bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à New York.

