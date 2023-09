https://fr.sputniknews.africa/20230929/loccident-est-la-cause-des-mutineries-en-afrique-estime-un-ministre-sud-soudanais-1062448640.html

L’Occident est la cause des mutineries en Afrique, estime un ministre sud-soudanais

L’Occident est la cause des mutineries en Afrique, estime un ministre sud-soudanais

Ces dernières années, les coups d’État sont monnaie courante en Afrique de l’Ouest. Le ministre sud-soudanais des Affaires présidentielles a confié à Sputnik... 29.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-29T22:56+0200

2023-09-29T22:56+0200

2023-09-29T22:56+0200

afrique

occident

international

coup d'etat

sputnik

politique

changement de régimes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

Les coups d'État en Afrique sont en partie liés à la politique des pays occidentaux, notamment de la France, en Afrique, a déclaré ce 29 septembre à Sputnik Benjamin Marial Barnaba, ministre sud-soudanais des Affaires présidentielles.Pour lui, c’est ce qui a provoqué la colère dans ces pays, mais aussi parmi leurs militaires qui pensent que les politiciens encouragent la France à poursuivre cette politique. Selon le ministre, les pays africains se sont tournés vers la Russie pour obtenir un soutien car ils ressentent le besoin de se défendre contre les pays occidentaux et tentent de jouer sur la confrontation pour l'influence sur le continent entre l'Est et l'Ouest.Opposition aux coups d’ÉtatM.Barnaba a assuré que le Sud-Soudan, en tant que membre de l'Union africaine, ne soutient pas le changement de pouvoir dans un certain nombre de pays africains par le biais de coups d'État, mais reconnaît les problèmes de ces pays.Il a précisé que le Sud-Soudan était membre de l'Union africaine (UA), qui n'encourage et ne reconnaît pas les coups d'État militaires dans aucun de ses États membres."Notre position est similaire, car nous sommes membres de cette organisation et nous avons signé un accord pour adopter les politiques de l'UA", a-t-il conclu.Les années 2021-2022 ont été marquées par les coups d'État au Mali et au Burkina Faso.D’autres coups de force ont eu lieu depuis fin juillet au Niger et au Gabon. Il y a également eu des tentatives en Gambie et en Guinée-Bissau ces dernières années. Le Président du Sud-Soudan, Salva Kiir, est en visite officielle en Russie depuis le 28 septembre.

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, occident, international, coup d'etat, sputnik, politique, changement de régimes