https://fr.sputniknews.africa/20230929/le-su-57-russe-serait-le-premier-chasseur-de-5e-generation-au-monde-a-etre-teste-au-combat-1062444977.html

Le Su-57 russe serait le premier chasseur de 5e génération au monde à être testé au combat

Le Su-57 russe serait le premier chasseur de 5e génération au monde à être testé au combat

Le premier chasseur de 5e génération à être amplement testé au combat est russe, c’est le Su-57, selon le Military Watch Magazine (MWM). En effet, ces avions... 29.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-29T19:59+0200

2023-09-29T19:59+0200

2023-09-29T19:59+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

international

su-57 (t-50, pak-fa)

avion

opération militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/09/1061205937_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_a618edf582f353c7ba0b0c50f0013e10.jpg

Les avions russes Sukhoi Su-57 réussissent les missions qui leur sont confiées dans la zone de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, ce qui en fait les premiers chasseurs de 5e génération à avoir subi des essais de combat approfondis, a relaté le Military Watch Magazine. Ces avions ont participé de manière significative aux opérations en Ukraine, remplissant des missions d'attaque, de suppression de la défense aérienne et, selon certaines informations, participant à des duels aériens, indique la publication.Le Su-57 devrait être nettement plus économique à exploiter que ses prédécesseurs, ce qui permettra non seulement son introduction à grande échelle dans les unités de première ligne, mais aussi la formation de nouveaux régiments, souligne Military Watch Magazine.L’avion de chasse Su-57Le Su-57 est un chasseur multirôle russe de cinquième génération développé par Sukhoï, conçu pour détruire tous les types de cibles aériennes, terrestres et de surface.Il possède une vitesse de croisière supersonique, un armement intrafuselage, un revêtement absorbant les ondes radio et un équipement de bord ultramoderne.Précédemment, l'armée de l'air russe avait reçu un lot de chasseurs de série Su-57 de cinquième génération, ainsi que de nouveaux avions de combat Su-35S de génération 4++.Le directeur général de l’OAK United Aircraft Corporation (la Compagnie aéronautique unifiée russe), Iouri Slioussar, avait déclaré que l'aviation russe recevrait d'autres appareils de ce type d'ici la fin de l'année.En août 2022, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait, dans une interview accordée à une chaîne de télévision russe, fait l'éloge des chasseurs Su-57 pour leurs performances exceptionnelles au combat en Ukraine.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, international, su-57 (t-50, pak-fa), avion, opération militaire