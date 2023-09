https://fr.sputniknews.africa/20230929/le-programme-francais-proscrit-dans-les-ecoles-privees-algeriennes-1062434159.html

Le programme français proscrit dans les écoles privées algériennes

Le programme français proscrit dans les écoles privées algériennes

29.09.2023

À partir de cette nouvelle rentrée, le programme scolaire français est banni des établissements privés algériens. C’est ce qui ressort d’une note signée par le ministère de l’Éducation du pays, à laquelle se réfèrent les médias locaux. Désormais, seul le programme national est autorisé.Néanmoins, il ne s’agit pas d’une nouveauté mais d’un rappel, précisent-ils. La même prescription avait été adressée aux écoles privées en septembre 2021.Cette nouvelle note intervient une nouvelle fois car certains établissements continuent toujours d’enseigner le programme français, soulignent les médias. Face à cette situation, les autorités algériennes ont décidé "d’appliquer la loi stricto sensu", avertissant que "toute violation des lois les exposera à des sanctions sévères allants jusqu’à la fermeture définitive de l’établissement".Au total, 586 écoles sont concernées par cette mesure, selon les chiffres annoncés en 2021 par le ministre de l’éducation nationale, Abdelhakim Belabed.Qu’est-ce qui change?Selon un courrier reçu par le directeur d’une école et consulté par les médias, il est interdit notamment d’utiliser les manuels autres que ceux du programme mis en place par le gouvernement algérien. À contrario, le respect des cinq heures d’enseignement de langue étrangère est maintenue.Les élèves ne sont plus autorisés à passer le baccalauréat français, car les épreuves au lycée international Alexandre-Dumas, appelé "lycée français", n’auront tout simplement plus lieu. Les candidats désirant obtenir ce diplôme devront désormais aller à l’étranger, comme par exemple en Tunisie qui dispense toujours le programme français dans ses lycées privés.

