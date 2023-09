https://fr.sputniknews.africa/20230929/le-niger-deplore-la-mort-de-12-militaires-dans-une-attaque-terroriste-1062435961.html

Le Niger déplore la mort de 12 militaires dans une attaque terroriste

Le Niger déplore la mort de 12 militaires dans une attaque terroriste

Au moins 12 militaires nigériens sont morts, et sept ont été blessés suite à une attaque terroriste dans le sud-ouest du pays, selon le ministère nigérien de... 29.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-29T13:29+0200

2023-09-29T13:29+0200

2023-09-29T13:31+0200

afrique subsaharienne

niger

terrorisme

attaque

défense

militaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/11/1062170513_0:22:3074:1751_1920x0_80_0_0_e039d44008bd9c42c2f408c7f0825897.jpg

Des terroristes ont attaqué des militaires nigériens dans la région de Tillabéri (sud-ouest du pays), entraînant la mort de 12 soldats, a annoncé le ministère de la Défense du pays.L’attaque, qualifiée par le ministère d’"ignoble et barbare", a eu lieu le 28 septembre près du chantier du barrage de Kandadji, sur le fleuve Niger. L’unité antiterroriste, dite Almahaou, était en mission de sécurisation de la zone, selon le communiqué.Les militaires ont été attaqués "par plusieurs centaines de terroristes aux guidons de leurs motos".Sept soldats sont morts au combat, et "un tragique accident de circulation" qui s’est produit lors de l’arrivée des renforts a entraîné la mort de cinq autres militaires, précise le ministère. Sept soldats ont été blessés.Pertes parmi les terroristesUne centaine de terroristes ont été éliminés, leurs motos et armements ont été détruits.Menace terroristeDepuis des années, le Niger fait face aux groupes terroristes, parmi lesquels Boko Haram*, des branches d’Al-Qaïda* et de Daech*.Le 22 août, les forces armées du Niger ont su neutraliser des dizaines des terroristes qui s’apprêtaient à attaquer deux localités dans l’ouest du pays.Le 15 août, au moins 17 soldats ont été tués et 20 blessés dans une "embuscade terroriste" aux abords de la localité de Koutougou, près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso.Le 12 août, plus de deux semaines après le coup de force militaire dans le pays, la Garde nationale a communiqué le bilan d’une attaque terroriste à Bourkou-Bourkou, dans la zone des "trois frontières" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cinq soldats y ont été tués et quatre blessés.* Organisation terroriste interdite en Russie

afrique subsaharienne

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, terrorisme, attaque, défense, militaires