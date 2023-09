https://fr.sputniknews.africa/20230929/dette-les-usa-sont-sur-le-titanic-et-lorchestre-continue-de-jouer-selon-le-general-delawarde--1062442289.html

Dette: "Les USA sont sur le Titanic et l’orchestre continue de jouer", selon le général Delawarde

Dette: "Les USA sont sur le Titanic et l’orchestre continue de jouer", selon le général Delawarde

"L'UE se condamne inexorablement à un suicide économique collectif sur l'autel des intérêts US", affirme à L'Afrique en marche, le général Dominique Delawarde... 29.09.2023

Dette: «Les USA sont sur le Titanic et l’orchestre continue de jouer», selon le général Delawarde «L’UE se condamne inexorablement à un suicide économique collectif sur l’autel des intérêts US», affirme à L’Afrique en marche, le général Dominique Delawarde, retraité de l’armée française. Pour lui, ce n'est qu'une question de temps avant que la multipolarité incarnée par les BRICS ne mette fin à l'hégémonie occidentale.

"En continuant à acheter les bons du Trésor américains pour financer la consommation aux États-Unis au moment où les acquéreurs traditionnels, comme la Chine, s’en débarrassent à cause du niveau abyssal de la dette totale américaine, soit 103.000 milliards de dollars, l’Union européenne se condamne inexorablement à un suicide économique collectif sur l’autel des intérêts américains", affirme à L’Afrique en marche, le général Dominique Delawarde. "Les USA sont sur le Titanic et l’orchestre continue de jouer", constate-t-il. "La question n'est pas de savoir si le bateau va couler, mais quand". Ancien chef "Situation-Renseignement-Guerre électronique" à l'état-major interarmées de planification opérationnelle de l'armée française, il souligne que "ce suicide collectif est constaté par tous les experts en Europe, notamment en France. Même les autorités européennes, dont la Commission de Mme Van Der Leyen, commencent à s'inquiéter de l'avenir économique de l'Europe".Et de poursuivre qu’"à moins que les dirigeants européens soient contraints, par un quelconque moyen de chantage, à garder le cap malgré eux sur la même politique, personne ne peut comprendre la logique qui fait que l'on continue dans le sens de ce suicide collectif du continent. Mais il est certain qu'on y va de pied ferme". Pour le général Delawarde, les propos de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui a dernièrement déclaré que le monde s’acheminait vers une globalisation régionale, "présagent d’une globalisation restreinte à l’Occident qui ne concernerait que 15% des habitants de la planète et dont surtout l’Europe serait le dindon de la farce. La véritable mondialisation se fera, quant à elle, dans le reste des régions du monde qui croient au principe de la multipolarité dans la gestion des affaires internationales".Retrouvez également dans cette émission :- Yamb Ntimba, géopolitologue, économiste, écrivain et philosophe camerounais, sur l’utilisation par les Américains de la question des visas pour faire pression sur le Libéria pour qu’il accepte l’installation du siège du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) sur son sol.- Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II (Algérie), sur la décision du ministère algérien de l’Éducation nationale d’interdire l’enseignement du programme français dans les écoles privées.Écoutez cet entretien en entier dans la nouvelle émission!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

