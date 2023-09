https://fr.sputniknews.africa/20230928/un-mortier-cache-de-larmee-de-kiev-reduit-en-cendres-par-les-artilleurs-russes---video-1062409700.html

Un mortier caché de l’armée de Kiev réduit en cendres par les artilleurs russes - vidéo

Opérant dans une zone de l’opération spéciale en Ukraine, un groupe d’artilleurs russes a anéanti un mortier des troupes de Kiev, selon un commandant. Les... 28.09.2023, Sputnik Afrique

Lors de l’opération spéciale en Ukraine, les artilleurs russes ont trouvé et anéanti un mortier caché des troupes de Kiev, comme l’a fait savoir auprès de Sputnik un commandant d'une division d'obusiers.Une vidéo, à la disposition de l’agence, présente le moment de la détection et de l’anéantissement de la cible.Selon l’interlocuteur, le mortier a été repéré à l’aide de soldats équipés de drones servant au sein du bataillon indépendant de reconnaissance de la Garde.D’après lui, 10 obus de calibre 122 mm ont été tirés sur l’objectif.Plusieurs milliers de mortsDepuis le 4 juin, les troupes ukrainiennes mènent une contre-offensive sur les axes de Donetsk-Sud, d'Artiomovsk et de Zaporojié, lançant au combat des unités entraînées par l'Otan et du matériel militaire occidental. Cependant, elles n'ont pas réussi à obtenir de succès, ont constaté à de nombreuses reprises tant les autorités russes que des analystes étrangers.La Défense russe a fait savoir le 26 septembre que durant ce mois Kiev avait déjà perdu plus de 17.000 soldats et plus de 2.700 unités d’équipements militaires.

