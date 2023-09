https://fr.sputniknews.africa/20230921/un-contingent-de-larmee-de-kiev-aneanti-au-mortier-russe---video-1062269752.html

Un contingent de l’armée de Kiev anéanti au mortier russe - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo montrant la neutralisation d’effectifs de l’armée ukrainienne par des tirs de mortier. Les coordonnées de la cible... 21.09.2023, Sputnik Afrique

Des artilleurs de mortier russes ont fauché en quelques minutes un contingent des forces armées ukrainiennes sur l’axe de Zaporojié, rapporte la Défense russe en relayant les images des frappes.Les opérateurs de drones ont détecté un groupe de fantassins. Les coordonnées de la fortification ont été immédiatement transmises à une équipe de mortier des parachutistes de Novorossiïsk, qui ont ensuite tiré avec des armes de calibre 120 mm. Point chaudBien que Kiev n'ait atteint ses objectifs sur aucun des axes, la zone plus sensible est celle de Zaporojié, selon le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Il s’agit notamment d’un territoire près du petit village de Rabotino, où l’Ukraine a déployé des brigades formées en Occident et constituant sa réserve stratégique.Le 29 juillet, sur le même axe, l’équipage d'un char russe a détruit sept véhicules blindés ukrainiens avec l’aide de l’artillerie au cours d’une seule bataille, et en est sorti sans dommages importants.

