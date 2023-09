https://fr.sputniknews.africa/20230928/afrique-vs-attaques-mediatiques-contrer-la-desinformation-et-mettre-au-centre-lhomme-africain-1062424736.html

Afrique vs attaques médiatiques: contrer la désinformation et mettre au centre l'homme africain

Ce 28 septembre, à l’occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, L’Afrique en marche reçoit deux experts: Ryma Rouibi et Blaise... 28.09.2023, Sputnik Afrique

Afrique vs attaques médiatiques: contrer la désinformation et mettre au centre l'homme africain Ce 28 septembre, à l’occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, L’Afrique en marche reçoit deux experts: Ryma Rouibi et Blaise Pascal Andzongo Menyeng, d’Algérie et du Cameroun respectivement, pour parler des dangers de la désinformation en Afrique. Pour eux une révolution des moyens et des esprits est nécessaire.

"L’émergence depuis des décennies des fake news et de la désinformation de masse et leur diffusion ont mis à nu le niveau de la réflexion humaine qui demeure en crise dans la mesure où l’on croit à tout ce qui est diffusé sur la Toile, y compris par des gens n’ayant ni la compétence ni la probité éthique de diffuser de l’information", affirme à Radio Sputnik Afrique, Ryma Rouibi, enseignante-chercheuse à l’École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger.Selon les États-Unis, "il faut impérativement avoir une seule opinion qui doit être adéquate à la politique américaine", rappelle Mme Rouibi. "L'Afrique aujourd'hui doit se libérer de cette doctrine occidentale et avoir ses normes démocratiques qui mettent au centre l'homme africain, avec ses valeurs, avec ses aspirations", insiste-t-elle.Et d’ajouter qu’"en Afrique nous avons besoin d’une véritable révolution des esprits et d’une éducation aux médias performante et hautement efficace capable d’émanciper les générations à venir de l’emprise des dangers de la désinformation. Une des voies du salut est, à titre d’exemple, d’introduire cette discipline dans les programmes scolaires et dans la culture citoyenne et de renouer ainsi avec l’éthique journalistique. Nous avons besoin de renouer avec les aspects nobles qui caractérisent le métier journalistique et garantir la disponibilité et la véracité de l’information comme un droit humain inaliénable mais responsable".Écoutez cet entretien en entier dans la nouvelle émission!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

