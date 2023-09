https://fr.sputniknews.africa/20230908/il-faut-que-le-monde-voie-lafrique-telle-quelle-est-en-realite-clame-un-chroniqueur-beninois-1061952413.html

Il faut "que le monde voie l'Afrique telle qu'elle est en réalité", clame un chroniqueur béninois

Suite aux efforts des médias occidentaux, "nous pensons en Afrique que c'est nous qui avons tous les problèmes du monde", a regretté auprès de Sputnik Afrique... 08.09.2023, Sputnik Afrique

C'est ce qu'a indiqué à Sputnik Afrique le chroniqueur béninois Modeste Dossou, à l'occasion de la Journée internationale de la solidarité des journalistes célébrée le 8 septembre.Selon lui, il faut que les pays africains commencent à développer leurs propres médias "et rendre les médias de leur continent plus forts et plus influents". Cela fera leur bonne réputation et "donnera de l'influence à ces médias pour qu'ils puissent être lus, écoutés et vus de part et d'autre du monde entier".Changer l'image donnée par l'OccidentSans cela, les médias africains "ne seront pas suffisamment influents pour empêcher les informations ou la désinformation venues d'ailleurs" sur ce qui se passe sur leur continent, souligne le chroniqueur. Ils ne sauront pas, sans cela, apporter de changements notables à l'image que les médias occidentaux donnent de l'Afrique.Il est vrai que l'Afrique a des problèmes de développement, de pauvreté et des conflits, mais tous les autres continents en connaissent aussi, souligne-t-il.Une solidarité journalistique requiseUne solidarité entre les médias africains serait la solution, estime Modeste Dossou.C'est-à-dire qu'outre des reportages liés à l'activité des politiques, il faut avoir des éléments de culture, de géographie, de tourisme.La "solidarité entre médias est requise pour développer une image plus positive, une image réelle du continent africain, autre que ce que le monde a sur l'Afrique avec les guerres, la famine, les maladies et autres", a conclu le chroniqueur.

