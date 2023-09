https://fr.sputniknews.africa/20230927/une-video-montre-les-ruines-dun-stock-de-munitions-de-kiev-detruit-par-larmee-russe-1062380350.html

Une vidéo montre les ruines d’un stock de munitions de Kiev détruit par l'armée russe

Une vidéo montre les ruines d’un stock de munitions de Kiev détruit par l'armée russe

La Défense russe a diffusé ce 27 septembre une vidéo présentant les résultats de la destruction d'un dépôt d’armements de l’armée de Kiev dans la région de... 27.09.2023, Sputnik Afrique

Après que l’armée russe a anéanti le 25 septembre un grand dépôt d’armements des troupes ukrainiennes avec un missile de croisière air-sol, la Défense a enregistré une vidéo présentant les conséquences de cette destruction.La séquence, à la disposition de Sputnik, montre les lieux.Il s’agit d’un stock qui se trouvait près de Kisseliovka, dans la région de Kherson, et qui contenait plus de 3.000 tonnes d’armements et de munitions.Une dizaine de hangars rasésLa Défense russe a fait savoir que la frappe et la détonation ont balayé au total 12 hangars.En outre, dans son bilan quotidien du 26 septembre, l’instance a annoncé avoir détruit au cours des dernières 24 heures plus de 15 soldats et dix véhicules de l’armée de Kiev sur l'axe de Kherson.La semaine dernière, les forces russes ont frappé des sites de stockage de munitions ukrainiennes à l’uranium appauvri et de missiles de croisière Storm Shadow. Le ministère avait précisé que toutes les cibles désignées avaient été touchées.

