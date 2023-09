https://fr.sputniknews.africa/20230926/une-frappe-russe-detruit-plus-de-3000-t-de-munitions-de-larmee-ukrainienne-1062371124.html

Une frappe russe détruit plus de 3.000 tonnes de munitions de l'armée ukrainienne - vidéo

Une frappe russe détruit plus de 3.000 tonnes de munitions de l'armée ukrainienne - vidéo

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir anéanti plus de 3.000 tonnes de munitions ukrainiennes par une frappe aérienne dans la région de Kherson. 26.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-26T17:32+0200

2023-09-26T17:32+0200

2023-09-26T18:40+0200

ministère russe de la défense

russie

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/19/1055371905_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_bf7e521ce752362948b7a3cf9bded980.jpg

L'armée russe a détruit un grand dépôt d'armements ukrainien contenant plus de 3.000 tonnes de munitions dans la région de Kherson, a annoncé ce mardi 26 septembre le ministère russe de la Défense.Selon la Défense, la frappe et la détonation, qui a suivi, ont détruit 12 hangars qui contenaient plus de 3.000 tonnes de munitions de différents calibres.Le ministère avait précédemment annoncé qu'au cours des dernières 24 heures, les forces armées ukrainiennes avaient perdu plus de 15 militaires et dix véhicules sur l'axe de Kherson.La semaine dernière, les forces armées russes ont frappé des sites de stockage de munitions ukrainiennes à l’uranium appauvri et de missiles de croisière Storm Shadow. Le ministère de la Défense avait précisé que toutes les cibles désignées avaient été touchées.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ministère russe de la défense, russie, ukraine