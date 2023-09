https://fr.sputniknews.africa/20230927/sabotage-des-nord-stream-pas-deux-mais-au-moins-quatre-explosions-selon-guardian-1062403097.html

Sabotage des Nord Stream: Pas deux, mais au moins quatre explosions, selon Guardian

Le mystère s’installe autour du nombre d’explosions qui se sont produites il y a un an, en septembre 2022, sur les gazoducs des Nord Stream en mer Baltique... 27.09.2023, Sputnik Afrique

Au moins quatre explosions se sont produites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre 2022, et non deux comme on le pensait auparavant. Cela ressort des données fournies par les sismologues de l'Institut norvégien NORSAR, relate le journal britannique The Guardian.Selon le journal britannique, les explosions supplémentaires récemment découvertes ont eu lieu dans une zone au nord-est de l’île baltique danoise de Bornholm entre environ sept secondes et 16 secondes après les deux détonations précédemment connues. Toutefois, le journal ne précise pas lesquelles des quatre conduites de Nord Stream 1 et 2 pourraient avoir été touchées.Pas de douteL’article précise qu’avec l’utilisation des informations données par les stations sismiques du nord de l’Europe et de l’Allemagne, y compris le réseau sismique national suédois et les stations danoises de Bornholm, les sismologues ont déployé des techniques d’analyse avancées pour observer et localiser les explosions. Deux événements sismiques clairs, nommés Event S et Event N, ont été identifiés le 26 septembre 2022, peu après l’attaque. La première, sur Nord Stream 2, a eu lieu à 02:03:24 (UTC+2), et la seconde, sur Nord Stream 1, à 19:03:50 (UTC+2), a souligné le Guardian.Encore plus d’explosions?Cela dit, les scientifiques du centre national norvégien de données pour le traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), n'excluent pas qu'il ait pu y avoir encore plus d'explosions, note Guardian.Le 26 septembre 2022, deux gazoducs russes d'exportation vers l'Europe, Nord Stream 1 et 2 ont été endommagés par des explosions. L'Allemagne, le Danemark et la Suède n'avait pas exclu la possibilité d'un sabotage. Le Parquet général de Russie a ouvert une enquête pour acte de terrorisme international.Le journaliste américain Seymour Hersh a récemment publié de nouveaux résultats de son enquête sur cet acte de sabotage. Il affirme que la Maison-Blanche a chargé la CIA de poser des explosifs près des pipelines russes pour les pouvoir actionner "à la demande". En février dernier, le journaliste avait déclaré que la décision de faire exploser les gazoducs avait été prise par Joe Biden. Le Pentagone a pourtant affirmé à Sputnik que les États-Unis n’étaient pas impliqués dans cette attaque.

