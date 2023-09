https://fr.sputniknews.africa/20230927/des-drones-kamikazes-russes-font-sauter-un-pick-up-ukrainien--video-1062388123.html

Des drones kamikazes russes font sauter un pick-up ukrainien – vidéo

Les militaires russes continuent de détruire des équipements de l’ennemi dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine. Cette fois, ils ont fait disparaître... 27.09.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont balayé un pick-up des troupes ukrainiennes sur l’axe d’Artiomovsk (Bakhmout), dans la région de Donetsk. Le véhicule ennemi a été touché par deux drones kamikazes FPV (first-person view, vue à la première personne).La frappe et l’anéantissement de la cible sont montrés dans une vidéo à la disposition de Sputnik.Ce sont des militaires de l’unité des forces spéciales Viking qui ont repéré le pick-up.Un autre véhicule éliminéLe 26 septembre, Sputnik a diffusé une séquence présentant la destruction d’un véhicule blindé Kazak de l’armée de Kiev par l’unité Osman des forces spéciales russes. La cible a aussi été atteinte à l’aide d’un drone FPV.Une contre-offensive ratéeLes troupes ukrainiennes mènent depuis le 4 juin une contre-offensive sur les axes de Donetsk-Sud, d'Artiomovsk et de Zaporojié, lançant au combat des unités entraînées par l'Otan et du matériel militaire occidental. Cependant, elles n'ont pas réussi à obtenir de succès, ont constaté à de nombreuses reprises tant les autorités russes que des analystes étrangers, voire une partie de l’Occident.La Défense russe a fait savoir le 26 septembre qu’en septembre Kiev a déjà perdu plus de 17.000 soldats et plus de 2.700 unités d’équipements militaires.Le Président russe a souligné le 4 septembre qu’il ne s’agissait pas seulement "d’une stagnation", mais d’un fiasco.

