Des abris et des points de tir ukrainiens rasés par des drones-kamikazes russes – vidéo

Les forces russes ont visé des positions ennemies sur l’un des axes de l’opération spéciale avec des drones-kamikazes. La destruction de points de tir et... 05.09.2023, Sputnik Afrique

Les unités des troupes aéroportées russes anéantissent régulièrement des abris ukrainiens et des points de tir sur l’axe d'Artiomovsk, a déclaré à Sputnik un représentant du ministère russe de la Défense.Ces frappes sont effectuées à l’aide de drones-kamikazes.Une vidéo à la disposition de l’agence montre l’emploi de ces engins contre les positions ennemies.Selon l’interlocuteur, les drones FPV (first-person view) présentent des avantages par rapport aux quadrirotors conventionnels, comme une grande manœuvrabilité et la possibilité d’utiliser diverses munitions.L'opérateur peut voir l’action depuis une caméra vidéo en temps réel à l'aide d'un moniteur, d'un casque vidéo ou de lunettes vidéo.Les forces russes ont souvent recours à l’utilisation de drones FPV et de quadrirotors. Le 27 août, la Défense russe a diffusé une séquence présentant un drone en action contre un point d’appui des troupes de Kiev, caché dans une zone forestière.

