https://fr.sputniknews.africa/20230927/ce-pays-africain-utiliserait-des-drones-pour-proteger-les-cultures-vivrieres-1062403529.html

Ce pays africain utiliserait des drones pour protéger les cultures vivrières

Ce pays africain utiliserait des drones pour protéger les cultures vivrières

Pour lutter contre les millions d’oiseaux qui ravagent les cultures vivrières, les autorités tanzaniennes ont eu recours aux drones pour pulvériser des... 27.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-27T21:22+0200

2023-09-27T21:22+0200

2023-09-27T21:22+0200

afrique subsaharienne

tanzanie

oiseaux migrateurs

drone

culture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/14/1061475420_169:0:3810:2048_1920x0_80_0_0_049df372a020324fb9178385c2fc741e.jpg

L'Autorité tanzanienne de la protection des végétaux et des pesticides (TPHPA) a utilisé des drones pour tuer plus de cinq millions de travailleurs à bec rouge, des oiseaux qui menaçaient les cultures de riz des agriculteurs locaux, dans le nord de la Tanzanie, relate le journal Tanzania Times.Le traitement des oiseaux à l'aide d'avicides pulvérisés par des drones s'est déroulé pendant quatre jours, principalement la nuit afin d'éviter de nuire aux abeilles.Selon la TPHPA, les travailleurs à bec rouge qui se déplacent en grands groupes sont capables de détruire plus de 50 tonnes de récoltes en une seule journée.La pratique crée des divergencesLe Tanzanian Times note que les écologistes locaux et les défenseurs des animaux se préparent à publier des déclarations condamnant l’extermination des oiseaux.De leur côté, les agriculteurs locaux affirment que l’invasion des oiseaux étaient devenu incontrôlable, malgré la centaine de gardiens embauchés pour chasser les tisserands à bec rouge.Le responsable de l’agriculture du district de Babati, Kanas Sulu a fait savoir que les oiseaux avaient un impact négatif sur le secteur agricole à Manyara. C’est pourquoi il incite les autorités locales à demander de l’aide à la TPHPA.Les oiseaux Quéléa, les plus nombreux sur TerreLes travailleurs à bec rouge (ou Quelea quelea) sont connus en Afrique pour causer de graves dommages aux cultures lorsqu’ils sont en migration. Il s'agit des oiseaux sauvages les plus représentés sur Terre, avec une population estimée à plus de deux milliards d’individus, note le Tanzanian Times.En Tanzanie, ils sont fréquents dans les régions d’Arusha, Manyara, Dodoma et Singida, dans le nord du pays. Ils se nourrissent essentiellement de riz et de sorgho.

afrique subsaharienne

tanzanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, tanzanie, oiseaux migrateurs, drone, culture