BRICS, économie, multipolarité… voici les questions clés des négociations russo-égyptiennes au Caire

BRICS, économie, multipolarité… voici les questions clés des négociations russo-égyptiennes au Caire

L’Égypte sera épaulée par la Russie pendant son intégration aux BRICS, groupe qui joue son rôle dans la création d’un monde multipolaire, a indiqué le chef du... 27.09.2023, Sputnik Afrique

La Russie accordera toute l’aide nécessaire à l’Égypte pour sa pleine intégration aux BRICS, a indiqué ce 27 septembre le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Nikolaï Patrouchev, lors de sa rencontre avec le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire.L’Égypte deviendra l’un des six nouveaux membres (Éthiopie, Argentine, Iran, Arabie saoudite et Émirats arabes unis) du groupe à partir du 1er janvier 2024.Vers un nouveau mondeEn plus de cela, la Russie "place également de grands espoirs dans les BRICS, qui se transforment en une structure mondiale", a ajouté le secrétaire du Conseil de sécurité russe.Les résultats du sommet des BRICS qui a eu lieu en août à Johannesburg "ont une signification historique, à la fois pour le développement ultérieur de l'association elle-même et pour la formation d'un ordre mondial avec le rôle dirigeant de la majorité mondiale", a souligné Nikolaï Patrouchev.En parallèle, la coopération russo-africaine constitue l’une des bases d’une multipolarité à venir:Partenariat russo-égyptienEntre autres, les parties ont discuté des questions de coopération bilatérale dans l’économie et la sécurité. Moscou, pour sa part, a réaffirmé son engagement de travailler avec Le Caire sur les axes définis par les Présidents russe et égyptien lors du sommet Russie-Afrique qui s’est tenu fin juillet à Saint-Pétersbourg.Nikolaï Patrouchev a également passé "le bonjour et les meilleures salutations de la part de Vladimir Poutine" au dirigeant égyptien.De son côté, Abdel Fattah al-Sissi a déclaré que son pays "appréciait hautement" la coopération avec la Russie, leurs projets en commun dont la centrale nucléaire d’El-Dabaa et une zone industrielle russe près du canal de Suez.

