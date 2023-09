https://fr.sputniknews.africa/20230926/probleme-du-haut-karabakh-les-usa-veulent-detruire-les-relations-russo-armeniennes-1062378604.html

Problème du Haut-Karabakh: les USA veulent détruire les relations russo-arméniennes

Une délégation US est arrivée en Arménie alors que des protestataires y réclament massivement la démission du Premier ministre, l'accusant d'avoir reconnu la... 26.09.2023

Le vrai objectif des officiels américains dont la cheffe de l'Agence pour le développement international (USAID), Samantha Power, arrivés le 25 septembre en Arménie consiste à "minimiser" le niveau des relations entre l’Arménie et la Russie dans un contexte de tensions au Haut-Karabakh, une enclave à majorité arménienne se trouvant sur le territoire azerbaïdjanais, ont expliqué plusieurs experts à Sputnik.La délégation qui comprend en outre Yuri Kim, secrétaire d'État adjoint par intérim pour l'Europe et les Affaires eurasiennes, s’est rendue à Erevan sur fond de manifestations qui se poursuivent dans la capitale arménienne depuis le 19 septembre. Les protestataires exigent la démission du Premier ministre. Selon l'ambassade américaine citée par les réseaux sociaux, le but de la mission est "d’affirmer le soutien des États-Unis à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à la démocratie de l'Arménie, et répondre aux besoins humanitaires découlant des récentes violences au Haut-Karabakh". Mais cette visite survient au moment où les États-Unis cherchent à créer une mission internationale pour le Haut-Karabakh."Pachinian est le partenaire le plus pratique pour l'Occident"Évoquant les manifestations qui ont envahi Erevan appelant à la démission de Nikol Pachinian suite à sa reddition du Haut-Karabakh à Azerbaïdjan, M.Pritchine a souligné que le Premier ministre est désormais "le plus bénéfique pour les États-Unis" pour la simple raison que "sous M.Pachinian les relations arméno-russes en fait en train de connaître un très sérieux déclin"."Parallèles évidents" entre Pachinian et ZelenskyL'USAID est une grande organisation qui distribue des ressources financières pour "soutenir la démocratie" dans les pays dont les États-Unis ont besoin, dans lesquels ils cherchent à semer le chaos ou à contrecarrer les intérêts de la Russie, a souligné Evgeni Mikhaïlov, politologue, directeur du Centre d'études stratégiques du Caucase du Sud.Pour lui, le Premier ministre arménien suit l’exemple du Président ukrainien Volodymyr Zelensky, soulignant des "parallèles évidents":L'expert a souligné qu'on peut s'attendre à ce que beaucoup d'argent soit alloué pour "soutenir la démocratie" et toutes sortes d’organisations Soros et d'autres organisations non gouvernementales (ONG) engagées dans des activités anti-russes en Arménie. De nombreux efforts de ce type étaient en cours avant l'arrivée de Pachinian, a-t-il ajouté, mais après que ce dernier soit devenu Premier ministre arménien, ils ont reçu un élan supplémentaire. L'argent est en fait alloué à la formation de l'opinion publique, qui d'ailleurs n'est actuellement "pas très alignée sur les souhaits de l'USAID", selon Evgueni Mikhaïlov.

