Nord Stream: l'explosion correspond à une mini-bombe thermonucléaire US, selon un expert

Un an après le sabotage des gazoducs Nord Stream, l'enquête officielle reste opaque et sans résultat. Le physicien Hans-Benjamin Braun suggère dans L’Afrique... 26.09.2023, Sputnik Afrique

"Toutes les explications avancées dans les médias mainstream quant au modus operandi utilisé dans le sabotage des gazoducs Nord Stream I et II [qui relient la Russie à l'Allemagne et l’Europe à travers la mer Baltique, ndlr] ne tiennent pas une seconde face à l’analyse scientifique minutieuse des données sismiques enregistrées dans les différents pays du bassin de la mer Baltique", affirme à L’Afrique en marche le physicien théoricien suisse, Hans-Benjamin Braun, ex-enseignant à l'Université catholique de Dublin.Et d’ajouter que "des mesures sismiques ont été enregistrées et rendues publiques en Suède et en Finlande. La comparaison de ces mesures avec celles générées par un des essais nucléaires nord-coréens bien documenté, y compris par l’institut de la physique du Globe de l’université de Columbia aux États-Unis qui s’est basé sur les très sérieuses données IRIS, montre des spectres quasiment identiques. [...]En aucun cas, un tel phénomène, ayant libéré une énergie et une magnitude de cette grandeur, n’aurait pu se produire avec une charge de l’ordre 500 kilogrammes de TNT, comme l’affirme un article de la revue Nature, paru quelques semaines après l’explosion".Écoutez cet entretien en entier dans la nouvelle émission!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

