Le Maroc et le Cameroun veulent renforcer la coopération dans le domaine du transport

Dans une déclaration à la MAP, à l’issue de ces entretiens tenus en marge de la 2è édition du Prix Kofi Annan de la Sécurité Routière, M. Abdeljalil a exprimé la volonté commune des deux pays en faveur du renforcement de la coopération dans tous les domaines en rapport avec le transport.Dans ce contexte, il a indiqué que le Continent africain aspire à promouvoir les échanges interafricains et à lutter contre le fléau des accidents de la circulation, soulignant que ces entretiens constituent une opportunité pour partager les expériences réussies dans le domaine de la sécurité routière.M. Abdeljalil a aussi mis en avant la volonté commune des deux pays à la faveur de la conclusion d’une deuxième convention visant à renforcer davantage la coopération dans ce domaine.Dans une déclaration similaire, M. Massena Ngalle Bibehe, a indiqué que son pays est aussi engagé à renforcer la coopération avec le Maroc dans le domaine du transport, relevant que ces entretiens représentent la continuité de ceux déjà entamés entre les deux pays en juillet dernier, et qui concernent l’élaboration d'un contrat- cadre permettant de définir les domaines de coopération dans les domaines du transport terrestre, maritime, aérien ainsi que de la sécurité routière.Ces entretiens se sont déroulés en marge des travaux de la 2è édition du Prix Kofi Annan de la Sécurité Routière que le Maroc abrite après avoir remporté la première édition de ce prix, en reconnaissance des efforts du Royaume et de son leadership Africain en matière de sécurité routière.

