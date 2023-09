https://fr.sputniknews.africa/20230926/cyril-ramaphosa-dresse-une-priorite-pour-le-developpement-de-lafrique-1062367084.html

Cyril Ramaphosa dresse une priorité pour le développement de l’Afrique

La sécurité énergétique des peuples africains est liée à la transformation énergétique du continent, a avancé Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud.Des domaines tels que les transports, l’industrie et l’électricité doivent voir des "investissements accrus dans les technologies vertes intelligentes, numériques et efficaces", selon lui.Le devoir des pays occidentauxLes économies développées "doivent remplir leurs obligations et honorer leurs promesses passées envers les pays à économie en développement", a rappelé le Président sud-africain.Le dirigeant a abordé le dérèglement climatique: "Les pays riches n’ont pas fourni les financements promis dont les pays vulnérables ont besoin pour s’adapter au changement climatique et couvrir le coût des pertes et des dommages causés par les catastrophes climatiques".Quant à l’Afrique du Sud, le pays envisage d’utiliser ses ressources abondantes solaires et éoliennes pour "se positionner à l’avant-garde de la transition énergétique propre", a-t-il encore soutenu.

